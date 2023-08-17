Son Güncelleme: 17.08.2023 16:20
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile görüştü.
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd ile görüştü
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