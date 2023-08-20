Milli wushucu Zeynep dünya şampiyonluklarına yenisini ekleme hedefiyle çalışıyor

Milli wushucu Zeynep Makbule Akyüz, 5. kez dünya şampiyonu olarak zirvede kalmayı istiyor.

2012, 2014, 2017 ve 2019’da wushu dünya şampiyonu olan Akyüz, 24 Ağustos’ta Çin’de düzenlenecek organizasyonda da şampiyonluğu hedefliyor.

Milli sporcunun bu yoldaki en büyük destekçisi ise annesi wushu hakemi ve antrenörü Fatma Akyüz ile babası Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz.

6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası için Edirne’de bulunan Akyüz, AA muhabirine, anne ve babası sayesinde wushuya başladığını, deyim yerindeyse spor salonlarında büyüdüğünü söyledi.

Wushuyu çok sevdiğini ve bu spora gönül verdiğini belirten Akyüz, “Hedefim dünya şampiyonluklarıma yenilerini eklemek. Bir hafta sonra Çin’de düzenlenecek şampiyonaya gideceğim orada da dünya şampiyonu olmak istiyorum.” dedi.

Akyüz, yaşadığı sakatlığın ardından Çin’de katılacağı ilk uluslararası şampiyona için heyecanlandığını dile getirdi.

Tüm wushu sporcularının, wushunun 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ana branş olmasını istediğini ifade eden Akyüz, olimpiyatlara katılabilirse orada da şampiyon olmak istediğini anlattı.

Fatma Akyüz: “Çinli sporculara örnek gösterildi”

Milli sporcunun annesi ve antrenörü Fatma Akyüz de Zeynep’i wushunun idolü olarak gördüklerini belirtti.

Kızının diğer sporculara da katkıda bulunduğunu anlatan Akyüz, “Kızımla gurur duyuyorum. Çin Milli Takımı bizi kampa davet etti. Oradaki antrenörler ‘onun gibi yapın, onu örnek alın, onun gibi durun’ diyerek Zeynep Çinli sporculara örnek gösterildi. Ayrıca wushunun olimpiyatlara ana branş olarak dahil edilmesini istiyoruz. Zeynep dünya şampiyonlukları elde etti ama hedefinde her zaman olimpiyatlar var.” diye konuştu.

Babası Abdurrahman Akyüz de dünyada wushuyu olimpiyatlara taşımak istediklerini ifade etti.

Kızının dünya şampiyonluğunu olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak istediğini dile getiren Akyüz, wushuya olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.