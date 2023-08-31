Milyonlarca memurun gözü bugün yapılacak toplantıda

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını belirlemek için bir araya gelen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yarın son toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Yarın memur zammı sürecini sonlandıracağız” derken, kuruldan çıkan karar nihai olacak. Öte yandan, hükümetin son yaptığı teklifte zam oranı enflasyon farkıyla beraber yüzde 44’ü bulurken, Memur-Sen ise en düşük memur maaşının 30 bin TL’nin altında olmaması konusunda diretiyor.

MEMURLAR TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son düzlüğe girildi. Hükümet ve memur temsilcileri arasındaki görüşmelerde uzlaşmaya varılamamasının ardından devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yarın 5. ve son toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda alınan karar nihai olacak ve itiraz edilemeyecek.

BAKAN IŞIKHAN: TAKDİR HAKEM HEYETİ’NİNDİR

Memur ve memur emeklilerinin gözü yapılacak zam oranındayken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan beklenen açıklama geldi. Bakan Işıkhan dün yaptığı açıklamada, “Yarın süreci sonuçlandıracağız. Takdir Hakem Heyeti’nindir. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MEMURUN YÜZDE 44 ZAMMI CEPTE

Kulislerde emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmede memur zammının referans alınacağı söyleniyor. Memur zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hakem Kurulu’nun vereceği karar sonrası, ocak ayında enflasyon farkı da eklenerek zamlar hesaplanacak. Ocakta hükümetin önerdiği yüzde 15’lik zam teklifine enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakam yüzde 40’lara kadar çıkacak. Enflasyon beklentilerine göre, memur maaş zammının Ocak 2024’te en kötü ihtimalle yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklama da bu oranı destekler nitelikte. Hükümetin son teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, “2024’ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43’ü bulan artış öngörülmüştür. 2024’ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57’yi bulmaktadır.” demişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL’YE YÜKSELECEK

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması gündemde. Kulislerde taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

YÜZDE 45’LİK ZAMMA GÖRE YENİ MAAŞLAR

Yüzde 45’lik zammın gerçekleşmesi ve en düşük maaşın 10 bin lira olması durumunda, emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak:

Kök maaşı 6 bin ile 6.750 TL arasında olanlar: 10 bin TL alacakKök maaş : 7 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 10.150 TLKök maaş: 7.500 TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875 TLKök maaş: 8 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600 TLKök maaş: 8.500 TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325 TLKök maaş: 9 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050 TLKök maaş: 9.500 TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775 TLKök maaş: 10 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 14.500 TLKök maaş: 10.500 TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 15.225Kök maaş: 11 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 15.950 TLKök maaş : 11.500 TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 16.675Kök maaş: 12 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 17.400 TLKök maaş: 12.500 TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 18.125 TLKök maaş: 13 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 18.850 TLKök maaş: 13.500 TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 19.575 TLKök maaş: 14 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 20.300 TLKök maaş: 14.500 TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 21.025 TLKök maaş: 15 bin TL/ Yüzde 45 zamlı maaş: 21.750 TLKURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener’in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal’dan oluşuyor.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

“EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL’NİN ALTINDA OLMAMALI”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, “Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir.” demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen’in talepleri şöyle:

“Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH’e geçirilmesini istiyoruz.Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz. Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.Gelir Vergisinin %15’e sabitlenmesini istiyoruz.Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz. Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.4688 sayılı Kanun’un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.”