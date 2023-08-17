Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası Amasya’da gerçekleştirildi.

Amasya Spor Salonu’nda 14 Ağustos’ta başlayan şampiyonada, 9-10 yaşında 6 erkek, 9 kız takımında 350 sporcu mücadele etti.

Kızlarda Amasya Tat Küpü Spor Kulübü Hentbol Takımı’nı 12-11 yenen Tokat İl Karması, Türkiye şampiyonu olurken, erkeklerde lig usulü oynanan karşılaşmalar sonucu Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü şampiyonluğu kazandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Altyapı Sorumlusu Mustafa Gödek, yaptığı açıklamada, “Amasya’da onuncu defa bu etkinliği gerçekleştirdik. Pandemiden sonra katılım gitgide artıyor. Bu sene çok güzel bir katılımla, çok güzel bir faaliyetle, iyi bir organizasyonla bu turnuvayı tamamlamış olduk.” dedi.

Tokat İl Karması hentbol takımı kaptanı 10 yaşındaki Betül Demirpolat, şampiyonluğu kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Tokat İl Karması Antrenörü İsmail Çaltepe de “Öncelikle Türkiye Hentbol Federasyonuna çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir etkinliği organize ettikleri için. Hentbol için her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Hentbolun yanında olan herkesi çok seviyoruz. İyi ki varlar, sporu seven herkese teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. İlk kez Türkiye şampiyonu olduk.” ifadelerini kullandı.

Şampiyonada ilk 4’e giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.