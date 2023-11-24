Minibüsleri lüks taksiye dönüştürülen sürücüler tepkili

Minibüsleri taksiye dönüştürülen şoförler para kazanamadıkları gerekçesiyle isyan etti

İSTANBUL – UKOME’nin 2022 yılında bin 803 minibüsün 8+1 taksiye dönüştürülmesi kararını şoförler, para kazanamadıkları gerekçesiyle protesto etti. Diğer taksilere göre yüzde 30 daha pahalı olması nedeniyle birçok vatandaşın bu taksileri tercih etmediğini söyleyen şoförler yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İstanbul’da 30 Kasım 2022 tarihinde UKOME’den, İstanbul’daki değişik minibüs hatlarından toplam bin 803 minibüsün 8+1 taksiye dönüştürülmesi kararı alındı. Diğer taksilere göre dönüştürülen bu taksiler yüzde 30 daha pahalı olduğundan birçok vatandaşın araçlarına binmemesi üzerine şoförler, İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası Başkanlık Toplantı Salonu önünde UKOME’yi protesto etti. UKOME’den bu zorunluluğun sona ermesini isteyen şoförler mağdur olduklarını ve para kazanamadıklarını söyledi.

“Hiçbir esnafımız bu güne kadar kazanç elde edemedi”

Hiçbir esnafın bu güne kadar kazanç elde edemediğini söyleyen Meral Zerel, “İstanbul’da herkesin bildiği bir taksi sorunu var. Bunun düzeltilmesi için bir proje başlatıldı. Daha lüks, daha medeni turiste de hitap eden taksi olması amaçlandı. İlk başta biz de olumlu baktık. bin 870 adet esnaf araçlarını bir kısmı aldı bir kısmı alamadı. Alanlar araçların masrafını çıkartacak kadar günlük kazanç elde edemediler. Bir kısmı da aracı hiç alamadı. Bu araçlar normalden pahalı. İstanbul sokaklarına girmeye uygun değil bakım onarım masrafları çok pahalı. Hiçbir esnafımız bu güne kadar kazanç elde edemedi. Herkes aracını kenara çekip yatırdı. Hiç kimse memnun değil, taksi bekleyen halk memnun değil. Taksiyi alıp hizmet etmek isteyen memnun değil. Bu proje bir şekilde olmadı. Halk yüzde 30 pahalı taksiyi kullanmak istemedi. Araçlar kredi ile alınmış araçlardı. Esnaf kredisini ödeyemeyecek durumda. Birçok esnafa hacizler geldi. Plakaların yarılarını kaybettiler. Artık olay evlerini kaybetme durumuna geldi. Bu olay çözülene kadar arkasındayız. Asla pes etmiyoruz. Yetkililerden aldığımız sonuçlar olumlu. Bizde çözüm konulana kadar esnaf olarak her zaman buradayız” dedi.

“Buradaki mağdur esnaflarımız sigortalarını yatıramıyor”

Ramis Yılmaz ise ” Buradaki mağdur esnaflarımız sigortalarını yatıramıyor, ilaç alamıyor, evine ekmek götüremiyor, çocuğuna okul harçlığı veremiyor. İlk başta hepimiz kura çekilirken sevinç gösterisi yapıyorduk şuan ağlar hale geldik. Bunun sebebi bu projenin tutmaması. Aracını alan insanlar mağdur alamayanlar mağdur. Ümitlerle yazılan esnaflarımızın ümitleri kırılmış durumda. Bir an önce buna çözüm bulunması lazım. Hem İstanbul halkına hizmet etmek hem de çocuklarımızı mutluluğa kavuşturmak. Bir an önce çözüm bekliyoruz. Tek çözüm segment serbestliği herkes istediği segmentte aracını alsın çalışsın” şeklinde konuştu.