Minik atletler, milli takım için çalışıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu Atletizm Kursu’na katılan 25 öğrenci, milli takıma seçilerek şampiyonalarda Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor. Antrenmanlarını branşında uzman antrenörlerin gözetiminde İlkadım Atletizm Sahası’nda sürdüren küçük sporcular, çalışkanlıklarıyla gelecek vadediyor.

Sporun her alanındaki alt yapı tesisleriyle Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alan ‘Spor Kenti’ Samsun, büyükşehir belediyesinin yatırım projeleriyle de her geçen gün bu unvanını pekiştiriyor. Sporun ulusal ve uluslararası tanıtıma, turizme ve ekonomiye sağladığı faydaların bilinciyle hareket eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, sayısını artırarak hizmete sunduğu tesislerde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz spor okulu kurslarına katılan öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. Futbol, basketbol, voleybol, eskrim, badminton, güreş, boks, halter, tekvando, kick boks, atletizm, kano ve yelken branşlarına 2021 yılında 241 ve 2022 yılında 771 öğrenci katılırken, bu sayı 1012’ye ulaştı. Branşlara 7-16 yaş arası öğrenciler katıldı.

Sporun keyfini doyasıya yaşayan atletizm öğrencileri, zihinsel ve fiziksel açıdan da güçlenerek, hem enerjilerini atıyor hem de moral ve motivasyonlarını yükseltiyor. Sporla ilgili hedeflerini belirleyen 10 yaş altı 25 öğrenci, koşu, uzun atlama ve engelli atlamada yoğun efor sarf ederek eğleniyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri İlkadım Atletizm Sahası’nda çalışan öğrenciler, performanslarıyla profesyonel sporculara taş çıkartıyor. Yaz spor okulları olmasıydı günün büyük kısmını bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlarında oyun oynayarak geçireceklerini söyleyen öğrenciler, İsrail’de düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 1500 metre yarışında altın madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandıran milli atlet Dilek Koçak ile erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde gümüş madalya kazanan Hayrettin Yıldız’ı örnek aldıklarını ifade ediyor.

Gelecekte milli takıma yükselerek Türkiye’yi temsil etmek istediğini ifade eden Elvin Kama, “Burada olmaktan çok mutluyum. Hem eğleniyorum hem de stres atıyorum. Atletizm bana çok iyi geliyor. Antrenmanlarda bol bol koşup parkurda engeller üzerinden atlıyoruz. Daha iyi bir seviyeye gelip başarılar elde etmek istiyorum. Hedefim ise milli takıma seçilerek şampiyonalara katılmak” dedi. Atletizm sayesinde yeni arkadaşlıklar edindiğini anlatan öğrenci Ufuk Ömer Sevinç, “Haftanın 3 günü geliyorum. Burada eğlenerek sporumuzu yapıyorum. Yeni arkadaşlarla tanışıp ilişki kuruyoruz ve kaynaşıyoruz. Sporla vücudumu dinç tutuyorum. Atletizm güzel ve iyi bir spor. Herkese öneriyorum” diye konuştu.

“Öncelik sporu sevdirmek”

Konu hakkında açıklamada bulunan atletizm antrenörü Halit Öztürk ise, “10 yaş ve altı öğrenciler geliyor. İçlerinde yetenek taramasından geçirerek seçtiklerimiz de var. Onları eğlendirerek sporu sevdirmeye ve atletizme kazandırmaya çalışıyoruz. Sporu hayatlarının vazgeçilmezi haline getirmeye gayret ediyoruz. Uzun atlama, engelli atlama, parkur gibi ne istiyorlarsa onun üzerinde çalışıyoruz; çocuklarımız antrenman yaparken, ebeveynleri de onları izliyor. Önceki sene kaydettiğim 30 öğrenciden 10’u kaldı. Bu sene spora daha çok öğrenci devam edecek. Bizlere verdiği imkanlardan dolayı büyükşehir belediye başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. – SAMSUN