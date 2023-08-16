Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 500 milyon dolarlık buğday ithalatı fonu sağlayacak

Mısır’ın buğday ithalatına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 5 yıl boyunca 500 milyon dolar fon sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır’ın, gıda güvenliği konusunda alınan önlemler kapsamında BAE ile anlaştığı duyuruldu.

Anlaşmayla, Mısır’ın buğday ithalatına BAE’nin 5 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar olmak üzere toplamda 500 milyon dolar fon sağlayacağı açıklandı.

Anlaşmanın, Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya Meşat, Maliye Bakanı Muhammed Muid ve Tedarik Genel Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Mansur ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Mansur Bin Zeyd Al Nahyan tarafından imzalandığı aktarıldı.

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Meşat, yapılan anlaşmanın Mısır ve BAE arasında “stratejik derinliği ve entegrasyonun artırılması isteğini yansıttığını” belirtti.

Maliye Bakanı Muid, ülkesinin “kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla işbirliğini artırdığını” ifade etti.

Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Al Nahyan ise “Anlaşma, iki kardeş ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmesi ve ticaret hacmini artırması konusundaki kararlılığını yansıtıyor.” değerlendirmesinde bulundu.