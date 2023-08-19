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  • MİT, terör örgütü PKK’nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz’u, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK’nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz’u, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de etkisiz hale getirdi.

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Ağustos 19, 2023 06:36
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Son Güncelleme: 19.08.2023 09:39

MİT, terör örgütü PKK’nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz’u, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK’nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz’u, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA
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