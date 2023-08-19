Son Güncelleme: 19.08.2023 09:39
MİT, terör örgütü PKK’nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz’u, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü PKK’nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz’u, Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de etkisiz hale getirdi.
Kaynak: AA
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