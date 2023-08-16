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MKE Ankaragücü, Adana Demirspor maçını Çorum’da oynayacak

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Ağustos 16, 2023 18:44
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Son Güncelleme: 16.08.2023 21:45

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacakları maçı Çorum’da oynayacaklarını duyurdu.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacakları maçı Çorum’da oynayacaklarını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, “21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacağımız karşılaşma, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacaktır.” denildi.

Kaynak: AA
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