Son Güncelleme: 16.08.2023 21:45
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacakları maçı Çorum’da oynayacaklarını duyurdu.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacakları maçı Çorum’da oynayacaklarını duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, “21 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor ile yapacağımız karşılaşma, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacaktır.” denildi.
Kaynak: AA
DÜNYA2 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA35 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA58 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
MKE Ankaragücü, Adana Demirspor maçını Çorum’da oynayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.