MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues’i transfer etti

Son Güncelleme: 19.08.2023 15:11
MKE Ankaragücü, Türkiye’de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues’i transfer etti. 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Rodrigues, Galatasaray’da 78 maçta 16 gol atarken, Fenerbahçe’de ise 29 maçta 4 gol kaydetmişti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Türkiye’de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues’i transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan’ın Olympiakos takımında oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza töreninde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da yer aldığı ifade edildi.
Galatasaray’a 2016’da transfer olan Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 78 resmi maçta 16 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe’de görev alan deneyimli futbolcu, 29 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandırmıştı.
Kaynak: AA
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