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MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

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Ağustos 20, 2023 21:52
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Son Güncelleme: 21.08.2023 00:50

MKE Ankaragücü, Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MKE Ankaragücü, Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Morutan ile 3+1 yıllık sözleşmenin Beştepe Tesisleri’nde imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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