MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Yıldırım Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu, Djokanovic, Cephas, Sowe

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Akintola, Niang

Goller: Dk. 26 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 42 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasındaki MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor müsabakasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

10. dakikada maçta ilk tehlike Adana Demirspor kalesinde yaşandı. Kitsiou’nun sağdan ceza sahasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı kontrol eden Sowe, Semih Güler’den sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Ertaç, uzanarak topu kontrol etti.

21. dakikada Rodrigues’in soldan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Niang’ın şutunda Mert Çetin’e çarpan top kalecide kaldı. VAR odasının uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın, bu pozisyonda Mert Çetin’in elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada kullanılan atışta Niang, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.

27. dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Sağ kanatta topu kapan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına pasını aktardı. Bu bölgeye hareketlenen Niang’ın yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Gikiewicz’te kaldı.

42. dakikada MKE Ankaragücü, beraberliği yakaladı. Kitsiou’nun pasında topla buluşan Tolga Ciğerci, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Ertaç Özbir’den dönen topu kale sahası üzerindeki Efkan Bekiroğlu filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere bitti.