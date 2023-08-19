Molde, Valerenga ile berabere kaldı

Son Güncelleme: 19.08.2023 21:13

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Norveç 1. Futbol Ligi’nin 19. haftasında Valerenga ile 0-0 berabere kaldı. Molde, evinde oynadığı maçta kontrolü elinde tutmasına rağmen gol bulamadı. Eirik Haugan’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Molde, son 2 haftadır galibiyet alamadı. Molde 34 puanla 4. sırada yer alırken, Valerenga ise düşme hattından 16 puana yükseldi. Molde ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Norveç 1. Futbol Ligi’nin (Eliteserien) 19. haftasında ağırladığı Valerenga ile 0-0 berabere kaldı.

Aker Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutan Molde, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Ev sahibi takımın stoperi Eirik Haugan, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 2 haftadır kazanamayan Molde, 34 puanla 4. sırada yer aldı. Düşme hattında bulunan Valerenga ise 16 puana yükseldi.

Molde’nin Galatasaray’ı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA



