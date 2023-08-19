MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası Uşak’ta başladı

Son Güncelleme: 19.08.2023 19:25

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları, Uşak’ta start aldı. Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon, Uşak Belediyesi Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. İlk gün serbest ve resmi antrenmanların ardından sıralama turları ve ilk yarışlar yapıldı. Yarın ise ikinci ve üçüncü tur yarışları gerçekleştirilecek ve dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları, Uşak’ta start aldı.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, KYK Yapı Kimyasalları ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon, Uşak Belediyesi Yarış Pisti’nde başladı.

Organizasyonun ilk gününde serbest ve resmi antrenmanların ardından sıralama turları ile micro, mini, junior, senior ve master kategorilerindeki ilk yarışlar yapıldı.

Şampiyonaya katılan 65 sporcu, yarın aynı kategorilerde ikinci ve üçüncü tur yarışları için mücadele edecek.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

Kaynak: AA



