MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nın 4. ayak yarışı Uşak’ta yapılacak

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nın 4. ayak yarışı hafta sonu Uşak’ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 19-20 Ağustos tarihlerinde Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, KYK Yapı Kimyasalları ve Uşak Belediyesi katkılarıyla Motorsporları Pisti’nde yapılacak.

Şampiyonada, 6-9 yaş arası micro, 7-12 yaş arası mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master olmak üzere 5 ayrı kategoride 65 sporcu mücadele edecek.

Bu yarış öncesinde, junior kategorisinde Yağız Tekşan, senior kategorisinde Gün Taşdelen lider durumda yer alırken, junior kadınlarda ise Ayşe Çebi ve senior kadınlarda da Sena Savaşer ilk sırada yer alıyor.