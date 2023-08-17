Muğla Büyükşehir Belediyesi Atık Alım Tekneleri Günlük 20 Bin Litre Pis Suyun Bertarafını Yapıyor

Büyükşehir atık alım tekneleri günlük 20 bin litre pis suyun bertarafını yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Atık Alım teknesi her gün Muğla koylarından atık toplamak için demir alıyor.

MUĞLA – Muğla’nın Gökova Körfezi, Fethiye Göcek- Dalaman koylarında deniz araçlarından atık alımı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 7 atık alım teknesi, haftalık belirlenen program çerçvesinde her gün mavi deniz, temiz kıyılar için demir alıyor.

Büyükşehir Atık Alım Tekneleri günlük programları çerçevesinde Gökova Körfezi’nde Çamlı, Sedir Adası, Karacasöğüt, Akbük, İngiliz Limanı, Ballısu, Tuzla koylarında iki atık alım teknesi, 9 personel, Göcek-Dalaman koylarında Osmanağa, Kargılı, Boynuzbükü, Bedri Rahmi koyu, Küçük Sarsala, Hamam koyları, Göcek Adası, Yassıca Adası, Tersane koyu, Panço, Göbün, Merdivenli, Binlik koyu’nda 5 tekne 17 personelle deniz araçlarına hizmet veriyor.

Akyaka Maden iskelesi, Fethiye Göcek Atık Alım Merkezi’nden her sabah deniz araçlarından atık alımı için hareket eden Büyükşehir Belediyesi Atık Alım Tekneleri akşam saatlerinde çöp, atıksu, sintine gibi çöplerle geri dönüyor. Deniz araçlarından alınan atıklar kıyı tesisine getirilerek burada bekleyen kara araçları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi düzenli katı atık tesislerine taşınıyor.

Günlük 7 tekne, 26 personelle mavi deniz temiz kıyılar için belirlenen güzergahlarda ve seyir halindeyken talep eden deniz araçlarından atık alımı yapan tekneler günlük ortalama 150 deniz aracına hizmet veriyor. Büyükşehir atık alım tekneleri yaşanan yoğunluğa göre günlük ortalama 200 çöp poşeti, 2500 kg katı atık, 20 bin litre pis suyu deniz araçlarından alarak bu atıkların bertarafını sağlıyor.