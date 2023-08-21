Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Hizmet Veren Kısa Mola Merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kısa Mola Merkezi, bugüne kadar 378 aileye 6 bin 729 kez hizmet verdi.

Sosyal belediyecilik alanında yenilikçi projeleri ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri faaliyetlerine devam ediyor. Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri bugüne kadar 378 aileye 6 bin 729 kez hizmet verdi.

2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete başlayan Kısa Mola Merkezi ile ailelere engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortam sunuluyor. Çocuklar, eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçiriyor. Engelli bireylerin birlikte keyifli vakit geçirdikleri örnek proje ile aileler kısa bir mola verirken, çocukların kişisel gelişimine de büyük katkı sunuluyor. Engelli bireylerini Büyükşehir Belediyesi’nin Kısa Mola Merkezlerine güvenle emanet eden aileler, günlük işlerini rahatlıkla hallederken, kendilerine de zaman ayırabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde daha sonrasında Fethiye, Milas ve Marmaris ilçelerinde hizmete başlayan Kısa Mola Merkezleri, diğer belediyeler tarafından da örnek proje olarak hayata geçirilmeye devam ediyor. Örnek proje olarak takdir toplayan Kısa Mola Merkezlerinde bugüne kadar Menteşe ilçesinde 174 aileye 3 bin 509, Milas ilçesinde 59 aileye bin 159, Fethiye ilçesinde 72 aileye bin 620, Marmaris ilçesinde ise 71 aileye 441 kez olmak üzere toplam 378 aileye 6 bin 729 kez hizmet verildi.

Engelli bireyler için ulaşım hizmeti de Büyükşehirden

Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri, 5 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda 4 defa 3’er saat süreyle misafir ediyor. İl genelindeki Kısa Mola Merkezlerinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ardından tekrar evine geri bırakılıyor. Ayrıca Kısa Mola Merkezlerinden yararlanmak isteyen engelli ailelerinin en az 1 gün önceden belediyenin telefon numarasını arayıp randevu almaları yeterli oluyor. – MUĞLA