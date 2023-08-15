Muğla’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 400 Gram Esrar ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Seydikemer İlçesi Eşen Mahallesinde ikamet eden K.Y. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tarihi eser bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde Narkotik Madde Arama Köpeği ‘CAKA’ ile birlikte arama yapıldı.
Yapılan aramada; 400 gram kubar esrar, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, kelebek bıçak, 117 adet sikke ve 8 adet obje ele geçirildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başladığı açıklandı. – MUĞLA
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