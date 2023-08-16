Muğlaspor Altyapısının İki Yeteneği Transfer Oldu

Muğla spor voleybol altyapısının iki yeteneği Nehir Işık ve Defne Daş, profesyonel voleybol liglerinde mücadele eden ekiplere transfer oldu.

Nehir ve Defne aileleriyle birlikte kulüp tesislerine giderek, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve Altyapı Şube Sorumlusu Ahmet Niyazi Çağlar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Nehir Işık, TVF Kadınlar 2. Lig ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor’a ve Defne Daş ise Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Göztepe’nin kadrosuna dahil oldu.

Genç sporcuların geleceğine yönelik yatırımların sonuç vermeye başladığını dile getiren Altyapı Şube Sorumlusu Ahmet Niyazi Çağlar, “Altyapımızdan yetişen oyuncuların daha üst seviyelere adım atmaları bizleri gururlandırmaktadır. Bu genç sporcularımız, Muğlaspor bünyesinde aldıkları eğitim ve tecrübelerle yeteneklerini geliştirerek, voleybolun rekabetçi dünyasında adını duyurmuşlardır. Bu transferler, sadece bireysel başarılarının değil, aynı zamanda Muğlaspor’un altyapı sistemine olan güvenin de bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Sporcuların ailelerine ve antrenörlerine de teşekkür eden Çağlar, “Bu süreçte, genç sporcularımızın ailelerine ve antrenörlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Onların çabaları ve emekleri, gençlerimizin spor kariyerlerini şekillendirmede büyük rol oynamıştır” dedi.

Nehir ve Defne’nin gelişimlerini takip etmeye devam edeceklerini belirten Çağlar; “Muğlaspor olarak, genç yetenekleri desteklemeye ve onların sporu en üst düzeyde yaşamalarına destek olmayı sağlamayı sürdüreceğiz. Nefir ve Defne kızlarımızın yeni kulüplerinde de başarılarının artarak devam etmesini diler, onları gururla takip edeceğimizi belirtmek isteriz” açıklamasında bulundu. – MUĞLA