Muğlaspor, şampiyonluk hedefiyle ilk antrenmana çıktı

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dualar eşliğinde ilk antrenmanı için sahaya çıktı.

Muğlaspor, 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanı Teknik Direktör Erkan Aslan yönetiminde Muğla Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dualar eşliğinde yeni sezonda şampiyonluk için kurban kesimi gerçekleştirildi.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç yaptığı açıklamada” Muğlaspor’ da bütün hazırlıklarımız şu anda takımımız hazır bizler hazırız inşallah bu sene şehir ile birlikte bunu başaracağız “dedi

Muğlaspor’ un ilk antrenmanını Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri tribünden izledi. – MUĞLA