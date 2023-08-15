– Mühendislik kariyerini bırakıp sporcu oldu

DÜZCE – Güney Kore’de düzenlenen Profesyonel Bilardo Turu’nda (PBA Tur) mükemmel isteka serisini başararak ismini PBA tarihine yazdıran milli bilardocu Savaş Bulut, mühendislik kariyerini bırakarak bilardocu olduğunu söyledi. PBA 4. tura hazırlanan Bulut, “İnsanlar sevdiği işi yapmalı, sevdiği işi yapınca yorulmazlar” dedi.

Güney Kore’de organize edilen Profesyonel Bilardo Turu’nda (PBA Tur) mükemmel isteka serisini başararak ismini PBA tarihine yazdıran Düzceli milli bilardocu Savaş Bulut, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Bilardoya eğlence amaçlı başlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Eloktronik Mühendisliği mezunu Bulut, şimdi uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyor.

Profesyonel bilardo turnuvasına hazırlandığını belirten Savaş Bulut, “Bilardo sporu ile çok uzun yıllardır, çocukluğumdan beri uğraşıyorum. 35 yıldır diyebiliriz. Önümüzdeki ayın başında Kore’de turnuva olacak şu an ona hazırlanıyorum. Ay sonu itibarıyla Kore’ye gideceğim orada da antrenmanlarım devam edecek. Sonrasında ayın 4’ü ve 12’si arasında Profesyonel Bilardo Turu’nun (PBA Tur) 4.’sünü oynayacağız. Ben lise yıllarında başladım bilardo sporuna. O zamanlar tabii bilardo sporuyla bir oyun olarak, bir eğlence olarak ilgileniyordum ama hayaller kuruyordum. Çünkü o dönemlerde önümüzde rol model Semih Saygıner vardı. Dünya şampiyonu olmuştu. Üniversite sınavını kazandım. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Eloktronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve uzun yıllar enerji sektöründe çalıştım ama hayallerimi de her zaman canlı tuttum. Bir gün acaba sadece profesyonel olarak bilardo sporu ile uğraşabilir miyim diye hayal ediyordum. 5 yıl önce Kore’de organizasyonlar başladı. Benim de hayalimi gerçekleştirme anlamında çok büyük katkıda bulundu” dedi.

“Ülkemiz adına gurur verici”

Mükemmel istekayı ilk kez başaran Savaş Bulut, “Kore’de mükemmel isteka dediğimiz bir olay var. Bir seti 15 sayı çekerek bitirdiğinizde özel bir ödülü var. Bunu da ilk benim başarmış olmam bana gurur veriyor. Ülkemiz adına gurur verici. Sevildiğimiz bir ülkede ülkemizi temsil etmek bize gurur veriyor” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar sevdiği işi yapmalı”

Milli bilardocu Bulut, imkanların şimdi daha iyi olduğunu belirterek, “80’ler, 90’larda futbol bile hayaldi. İnsanlar ‘Ben futbolcu olacağım’ dediğinde çok önemsenmiyordu. Çok önemli bir meslek olarak görülmüyordu. Bugün bakıyorsunuz insanlar, birçok spor dalını profesyonel olarak yapıp hayatlarını geçindirebiliyorlar. O günle bugün arasında çok fark var. Şimdi insanlar böyle bir hayali kurduğunda daha çok destek görebiliyor. Ailem her zaman benim kararlarımı destekledi. Benim de bir kızım var benim ona en büyük tavsiyem her zaman en sevdiği şeyi yapması. Çünkü insanlar sevdiği şeyi yaptığında hem yorulmuyorlar hem daha fazla özveride bulunuyorlar. Böyle bir yol haritası çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.