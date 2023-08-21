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Murat Can Eğilmez, Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nda şampiyon oldu

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Ağustos 21, 2023 07:14
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Uşak’ta düzenlenen Motul Türkiye Karting Şampiyonası’nda Gedik Piliç’in sponsorluğunu üstlendiği Borusan Otomotiv Motorsport Karting takımından Murat Can Eğilmez, şampiyon olarak kupayı kaldırdı.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından Uşak Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti’nde gerçekleşti. Kıyasıya rekabete sahne olan yarışlar izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şampiyonluk için mücadele eden takımlardan Borusan Otomotiv Motorsport Karting’in sponsorluğunu üstlenen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik de yarışları izleyenler arasında yer aldı.

Yarışlara katılan 65 sporcu, dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Baştan sona büyük bir rakabetin yaşandığı yarışların master kategorisinde Borusan Otomotiv Motorsport’un başarılı pilotu Murat Can Eğilmez, Türkiye şampiyonu olarak kupanın sahibi oldu. Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, şampiyon sporcuyu tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Yarışların micro kategorisinde Osman Selim Köse, mini kategoride Can Özler, junior kategorisinde Eyüp Yağız Tekşan, kadınlar junior kategorisinde Ayşe Çebi, senior kategorisinde Kerim Sulyak ve kadınlar senior kategorisinde Büşra Sena Savaşer birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yarışmacıları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. – UŞAK
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