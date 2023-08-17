Muratpaşa Belediyesi, Engelsiz Kafe’de aşure etkinliği düzenledi.

Aşure ikramına; siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlularının temsilcileriyle Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal katıldı. Aşure etkinliğinde konuşan Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa halkımız burada, yol arkadaşlarımız, dostlarımız burada. Aşure gibiyiz, çok tatlıyız, çok lezzetliyiz, çok barışçıyız. Birbirimizle uyum içindeyiz birlikte olmaktan dolayı güçlü bir etki bırakıyoruz. Herkese kamu hizmetinin adil ulaştığı, tüm insanların kucaklandığı, kamu yönetimimizin berraklığıyla gurur duyulan kapsayıcı güzel bir şehrimiz var. Kıyılarımız herkese açık, denize sıfır alanlarımız tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor.”

GLÜTENSİZ AŞURE YAPILDI

Başkan Uysal, herkesin hakkını gözeten belediyecilik anlayışının bu aşure gününde de kendini gösterdiğini belirterek, belediyenin aşevi tarafından glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için glütensiz aşure hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve Başkan Uysal aşure kazanının başına geçerek aşureyi davetlilere tek tek ikram etti.