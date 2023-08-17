Muş Malazgirt’te tohumluk buğday ve arpa eleme tesisi açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde tohumluk buğday ve arpa eleme tesisi açıldı.

Muş Valiliği ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle kurulan tesis, günde yaklaşık 200 ton civarında eleme işlemi yapacak.

Açılışa katılan Muş Vali Vekili Hasan Taş, yaptığı tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tohum eleme tesisi bölgede tarım yapan çiftçiler için çok faydalı olacaktır. İlçemize yakışır bir hizmet oldu.” dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın da “Böyle bir tesisi ilçemize kazandıran herkesin emeğine sağlık. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ı huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum.” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise bölgenin en büyük ve en kaliteli eleme tesisini kurdukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Üreticilere hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

“Şu anda tesisimize vatandaşlarımız arpa, buğdaylarını getirdiler. Bugün itibarıyla tesisimizde çalışmalar başladı. Bu eleme tesisi Malazgirtli üreticilerimize ciddi şekilde katkı sağlayacak. Projemizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Tesisimizin tüm çiftçilerimize ve Malazgirt halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

Tesisin açılışına, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İl Özel İdaresi Sekreteri Şeyhmus Yentür, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.