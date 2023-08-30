MÜSİAD İzmir’de ‘Afrika’ya ihracat fırsatları’ konuşuldu

MÜSİAD İzmir, ” Afrika’ya İhracat Fırsatları” konulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Afrika’da yapılacak girişimlerin önemi konuşuldu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir, Afrika ülkelerine yapılacak ihracatların önemini konuşmak amacıyla “Afrika’ya İhracat Fırsatları” konulu toplantı gerçekleştirdi. Bilal Saygılı Camii Külliyesi’nde gerçekleşen ve MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur’un ev sahipliğindeki toplantıya MÜSİAD Genel Merkez İhracat Geliştirme Komisyonu Fuarcılık Çalışma Grubu Başkanı Utku Bengisu ve MÜSİAD Genel Merkez Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Danışmanı Serdar Eryılmaz konuşmacı olarak yer aldı. MÜSİAD İzmir ve Manisa şubeleri üyelerinin bulunduğu toplantıda, Afrika kıtasına yapılacak yatırımlar ve ticaretin önemi anlatıldı.

“Ticaret hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmak istiyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini büyütme gayesinde olduklarının altını çizdi. Temur, “Tarihi bağlarımız ve ‘kazan kazan’ stratejisi yönünde sosyal, siyasi ve ekonomik çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak Afrika kıtasını olan ilgimizi her dahil devam ettiriyoruz. Bölgedeki ülkelerde olan ilişkilerimizi her zaman ileri aşamalara taşımak gayesindeyiz. Müstakil iş insanları olarak Afrika’nın büyüklüğünün ve barındırdığının potansiyeli kapasitenin farkındayız. Bu potansiyeli kardeşliğimizden ödüm vermeden, ayrılmadan karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ortaya çıkarmak istiyoruz. Yeni bir dünya düzeni kurulurken geleceği Afrika’yla birlikte yürüme çabası içerisindeyiz. Afrika’yla ilgili ticaret hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Kıtada daha çok yatırım yapmak, serbest ticaret anlaşmalarının önünün açılmasını, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının imzalanmasını ve sanayileşme, tarım, inşaat, tekstil gibi birçok alanda iş birliği, öncelikli hedeflerimizdendir. Afrika’ya ihracat fırsatlarını konumun uzmanlarıyla bugün ele alacağız” dedi.

“Afrika’da muazzam bir market, muazzam bir pazar var”

Afrika’ya yatırım yapmanın öneminden bahseden MÜSİAD Genel Merkez Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Danışmanı Serdar Eryılmaz ise, “Geçen hafta Almanya Başbakanı açıklama yaptı ve nitelikli bir milyon çalışan insan alacaklarını söyledi. Afrika’nın buna ihtiyacı yok. Afrika kıtasının nüfusu Çin ile neredeyse aynı. 40-50 yıl sonra, dünyadaki her 5 kişiden birisi Afrikalı olacak. Muazzam bir market, muazzam bir pazar var ve şu anda burada aksiyon alanlar ilerleyecek. ve son güncel yaşanan hadiselere bakacak olursak, şimdi oralarda halk uyanıyor. Fransa’ya karşı başkaldırıyor. Nedeni şu; dronlarımız, savunma sanayiinde sattığımız ürünler sayesinde. Biraz da Türkiye’nin arkasında durmasından dolayı. Peki biz askeri olarak, siyasi olarak orayı destekleyeceğiz de ticari olarak niye geride kalacağız? Yaptığımız insan yardımının yarısı kadar ticaretimiz yok. MÜSİAD bugün 2 milyon insana istihdam fırsatı sunmuşsa, bence önümüzdeki bir 10 yılda 2 milyon insana da sadece Afrika’da istihdam fırsatı sunabilir” açıklamasında bulundu.

“Cumhurbaşkanımızın gösterdiği cesareti, iş dünyasının da göstermesi gerekir”

2005 yılından bu yana Afrika ile Türkiye ve ihracattaki rakipleri Çin ile Hindistan’ın ticaret hacmini kıyaslayan MÜSİAD Genel Merkez İhracat Geliştirme Komisyonu Fuarcılık Çalışma Grubu Başkanı Utku Bengisu, iş dünyasının cesur bir tavır alarak kıtaya yatırım yapması gerektiğini vurguladı. Bengisu, “Türkiye’nin Afrika’daki elçilik sayısının arttırılması ile beraber Türkiye’de bir Afrika farkındalığı oluşmaya başladı. Bakın 2005 yılında Türkiye’nin Afrika’da sadece 8 büyükelçiliği vardı; bugün çok şükür 44 büyükelçiliğimiz var. Dünyada Afrika’da en çok büyükelçiliği olan ülkeler liginde Türkiye sırasıyla ABD, Çin ve Fransa’nın ardından 4’üncü sırada. Cumhurbaşkanımızın Afrika’yı en çok ziyaret etmiş devlet başkanı unvanına sahip olması, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirdi. 2005 yılında Türkiye ile Afrika ülkeleri ticaret hacmi 5,4 milyar dolardayken bugün 35,5 milyar dolar seviyesine taşımış olduk. Fakat 2005 yılında biz 5,4 milyar dolar ticaret hacmine sahipken önemli rakibimiz olan Hindistan 6,2 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahipti. Maalesef bugün bizim 35.5 milyar dolarlar seviyesinde olan ticaret hacmiminiz yanında Hindistan 114 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Yine 2005 yılında biz 5,4 milyar dolarlık ticaret hacmine sahipken Çin Halk Cumhuriyeti o zaman 15,4 milyar dolarlık bir ticaret açmına sahipti; bugün maalesef onlar da 288 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip oldu. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği cesareti, devlet kurumlarımızın gösterdiği irade ve cesareti, Türk iş dünyasının da göstermesini bekliyoruz. Afrika’yı anlama, Afrika’yla, Afrika’nın geleceğine ortak olmak zorunluluğumuz var” sözlerine yer verdi. – İZMİR