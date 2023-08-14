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Nazilli Belediyespor, Süleyman Urkay’a devredildi

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Ağustos 14, 2023 14:36
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TFF 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor’un Denizlispor’un eski başkanlarından Süleyman Urkay’a devri resmen gerçekleşti.

Son 2 ayda dördüncü kez olağanüstü genel kurula giden siyah-beyazlıları Denizlili iş insanı Süleyman Urkay ve ekibi devraldı. Belediye Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçen haftaki kongre öncesi istifa eden Eski Kulüp Başkanı Ali Ertürk ve taraftarlar katıldı. Süleyman Urkay ise salonda yer almadı. Kongrede Süleyman Urkay başkanlığındaki 21 kişilik yönetim kurulu listesi oybirliğiyle kabul edildi. Yeni yönetimin hızla transfere başlayıp dağılan kadroyu takviye edeceği öğrenildi.

Kulübü devir alıp başkanlığa gelen Süleyman Urkay adına konuşma yapan Şahin Kaya, “Kulübü biz devir aldık. Hedefimiz bu sene orta sıralar. Önümüzdeki yıl için 1’nci Lig sözü veriyoruz. Önümüzdeki günlerde kulübün işleyişiyle alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğiz” dedi. Urkay başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mehmet Mahir Urkay, Şahin Kaya, Erdal Çelik, Cemal Keskin, Kazım Çelik, İsmet Kaya, Günay Kodal, Alican Çakmak, Mehmet Alev, İbrahim Ulutufan, Ali Kırca, Kenan Şenel, Fikret Çelikkol, Şükrü Averi, Mahir Koşan, Mehmet İnan Işık, Halil Baylavlı, Levent Özel, Hüseyin Sabuncuoğlu, İbrahim Kırdemir bulunurken, Denetim Kurulu üyeliklerinde Tuncay Berber, Şükrü Irgat, Kemal Sal yer aldı.

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