Neptün’ün kaybolan bulutları ile Güneş’in aktiviteleri arasında bağlantı keşfedildi

Son Güncelleme: 19.08.2023 10:22

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’ndan ve diğer gözlemevlerinden gelen verileri değerlendiren gökbilimciler, Neptün’ün kaybolan bulutları ile Güneş’in 11 yıllık döngüsü arasında bağlantı olduğunu keşfetti. Neptün’ün, Dünya’nın Güneş’ten aldığı ışığın yaklaşık yüzde 0,1’ini aldığı belirtilirken, NASA’ya göre Neptün’ün küresel bulutlu hava durumu, gezegenin her biri yaklaşık 40 yıl süren dört mevsiminden değil, Güneş’in aktivitelerinden kaynaklanıyor.

LOS ANGELES, 19 Ağustos (Xinhua) — NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’ndan ve diğer gözlemevlerinden gelen verileri değerlendiren gökbilimciler, Neptün’ün kaybolan bulutları ile Güneş’in 11 yıllık döngüsü arasında bağlantı olduğunu keşfetti.

NASA tarafından yapılan açıklamada Neptün ile Güneş aktiviteleri arasındaki bağlantının gezegen bilimciler için şaşırtıcı olduğu, çünkü Güneş sisteminin en uzaktaki büyük gezegeni olan Neptün’ün, Dünya’nın Güneş’ten aldığı ışığın yaklaşık yüzde 0,1’ini aldığı belirtildi.

NASA’ya göre Neptün’ün küresel bulutlu hava durumu, gezegenin her biri yaklaşık 40 yıl süren dört mevsiminden değil, Güneş’in aktivitelerinden kaynaklanıyor.

Kaynak: Xinhua



