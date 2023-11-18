Nesli tükenme tehlikesindeki 4 bin kuşla yakalandı: 5 milyon 600 bin TL para cezası

HATAY – Hatay’da yabancı uyruklu şahsa ait araçta 4 bin adet nesli tükenmekte olan saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğaya bırakılırken şahsa, 5 milyon 600 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından Akbez Mahallesi’nde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan Suriye uyruklu bir şahsın kullanmış olduğu araç içerisinde 4 bin adet nesli tükenmekte olan saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar; Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek, müdürlük koordinesinde doğaya salındı. Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce şüpheli şahsa 5 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandı.