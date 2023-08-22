Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Neslihan Yiğit Arın, 2023 Dünya Badminton Şampiyonası’nda 2. tura yükseldi
  • Cumrapostasi.com
  • Spor
  • Neslihan Yiğit Arın, 2023 Dünya Badminton Şampiyonası’nda 2. tura yükseldi

Neslihan Yiğit Arın, 2023 Dünya Badminton Şampiyonası’nda 2. tura yükseldi

ABONE OL
Ağustos 22, 2023 14:10
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 22.08.2023 17:12

Danimarka’da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Neslihan Yiğit Arın, tek kadınlar kategorisinde 2. tura yükseldi. Başkent Kopenhag’da yapılan organizasyonda Neslihan, tek kadınlar ilk turunda Avustralya adına yarışan Tiffany Ho ile karşılaştı. Milli badmintoncu, 41 dakika süren müsabakayı 21-17’lik setlerle 2-0 kazandı ve bir üst tura adını yazdırdı. Neslihan, ikinci turda 2 numaralı seribaşı Japon Akane Yamaguchi ile mücadele edecek.

Danimarka’da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Neslihan Yiğit Arın, tek kadınlar kategorisinde 2. tura yükseldi.

Başkent Kopenhag’da yapılan organizasyonda Neslihan, tek kadınlar ilk turunda Avustralya adına yarışan Tiffany Ho ile karşılaştı.

Milli badmintoncu, 41 dakika süren müsabakayı 21-17’lik setlerle 2-0 kazandı ve bir üst tura adını yazdırdı.

Neslihan, ikinci turda 2 numaralı seribaşı Japon Akane Yamaguchi ile mücadele edecek.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.