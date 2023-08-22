Neslihan Yiğit Arın, 2023 Dünya Badminton Şampiyonası’nda 2. tura yükseldi

Son Güncelleme: 22.08.2023 17:12

Danimarka’da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Neslihan Yiğit Arın, tek kadınlar kategorisinde 2. tura yükseldi. Başkent Kopenhag’da yapılan organizasyonda Neslihan, tek kadınlar ilk turunda Avustralya adına yarışan Tiffany Ho ile karşılaştı. Milli badmintoncu, 41 dakika süren müsabakayı 21-17’lik setlerle 2-0 kazandı ve bir üst tura adını yazdırdı. Neslihan, ikinci turda 2 numaralı seribaşı Japon Akane Yamaguchi ile mücadele edecek.

Danimarka’da düzenlenen 2023 Dünya Badminton Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Neslihan Yiğit Arın, tek kadınlar kategorisinde 2. tura yükseldi.

Başkent Kopenhag’da yapılan organizasyonda Neslihan, tek kadınlar ilk turunda Avustralya adına yarışan Tiffany Ho ile karşılaştı.

Milli badmintoncu, 41 dakika süren müsabakayı 21-17’lik setlerle 2-0 kazandı ve bir üst tura adını yazdırdı.

Neslihan, ikinci turda 2 numaralı seribaşı Japon Akane Yamaguchi ile mücadele edecek.

Kaynak: AA



