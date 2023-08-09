Nevşehir’de Ehliyet Sınavında Kopya Düzenekleri Ele Geçirildi

Nevşehir’de, ehliyet sınavına girecek iki adayın üzerinde kopya düzeneği ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı öncesinde, görevliler şüphelendikleri iki adayın durumunu polise bildirdi.
Polisler, iki adayın üst aramasında kopya düzeneği olduğu tespit edilen ikişer adet WİFİ cihazı, görüntü iletim cihazı, dinleme cihazı, kulaklık ve sim kart ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.
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