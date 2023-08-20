Nevşehir’de iki grubun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Son Güncelleme: 20.08.2023 20:50
Nevşehir’de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.
Nevşehir’de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Herikli Mahallesi’nde yabancı uyruklu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma daha sonra taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin ayırdığı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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