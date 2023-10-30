New York Borsası, Fed Kararlarıyla Yükselişe Geçti

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artışla 32.537,54 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artarak 4.139,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kazançla 12.750,47 puana yükseldi.

İsrail- Filistin çatışmasındaki gelişmeler, piyasaların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasaları, Fed’in faiz kararı ile istihdam raporunun açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından Fed’in çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Analistler, istihdam raporu başta olmak üzere, iş gücü piyasasına ilişkin bu hafta açıklanacak verilerin de piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan ABD’de bilanço sezonu da devam ederken, analistler, Apple, Pfizer, Qualcomm ve Eli Lilly gibi büyük şirketlerin bu hafta açıklanacak finansal sonuçlarının, hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Ülkede bugün açıklanan bilançolara göre ise fast-food devlerinden McDonald’s’ın geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde fiyat artışlarının etkisiyle yüzde 14’lük artış kaydetti.