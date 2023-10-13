New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 33.670,29 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 azalarak 4.327,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kayıpla 13.407,23 puana geriledi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne yönelik endişeleri artırmaya devam ederken ABD’li büyük bankaların beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

İsrail- Filistin çatışması sonrası arzın olumsuz etkileneceğine ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Brent petrolün varil fiyatı bugün 90 doların üzerine çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 6’ya yakın artarak 87,7 dolara yükseldi.

Yükselen petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyonist baskıları artıracağından endişe duyulurken, ABD’de Michigan Üniversitesince bugün açıklanan tüketici güven endeksi verileri de enflasyon beklentilerinin arttığını gösterdi.

ABD’li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri, ekimde yüzde 3,2’den yüzde 3,8’e çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Söz konusu oran, Kovid-19 salgınından önceki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3-3 aralığının da oldukça üzerinde gerçekleşti. Ülkede tüketici güven endeksi ise ekimde aylık bazda 5,1 puan azalışla 63’e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan, ABD’nin büyük bankaları üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Bugün açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase’in net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35, Citigroup’un yüzde 2 ve Wells Fargo’nun yüzde 61 arttı.

Beklenenden iyi gelen finansal sonuçlar sonrası JPMorgan Chase’in hisseleri yüzde 2’ye ve Wells Fargo’nun hisseleri yüzde 3’e yakın değer kazandı. İşlem gününün ilk saatlerinde yükseliş kaydeden Citigroup’un hisseleri ise kapanışta yüzde 0,22 geriledi.

Ayrıca, ABD’li uçak üreticisi Boeing’in hisseleri, üretim hatasına ilişkin denetimlerin genişletildiğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 3’ün üzerinde düştü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bugün yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle bankanın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti.

Harker, “Faiz oranlarını oldukları yerde tutabileceğimiz bir noktada olduğumuza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yüksek faiz oranlarının tam etkisinin hissedilmesinin biraz zaman alacağına işaret eden Harker, faiz oranlarının sabit tutulmasının para politikasının işini yapmasına izin vereceğini aktardı. Harker, verilerde keskin bir dönüş olmadığı sürece Fed’in faiz oranını sabit tutabileceğini belirterek, bu yıl yüzde 3’ün altına düşecek şekilde istikrarlı bir dezenflasyon gördüğünü kaydetti.