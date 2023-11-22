New York Borsası Tahvil Faizlerinin Düşüşüyle Yükselişle Başladı

New York borsası, tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,29 artışla 35.189,33 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artarak 4.553,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 kazançla 14.283,82 puana yükseldi.

Tahvil faizlerinin 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puanın üzerinde azalarak yüzde 4,38 seviyesine indi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ekimde aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinden fazla düştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 18 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 209 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan dün piyasalar kapandıktan sonra şirket finansal sonuçlarını açıklayan Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, 29 Ekim’de sona eren 3 aylık dönemde elde ettiği 18,12 milyar dolar gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ancak şirketin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamalarının son çeyrekte geliri üzerinde baskı oluşturacağı konusunda uyarması sonrası hisseleri yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, ABD’de yarınki Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalarda işlem hacminin azalmasının beklendiğini, piyasaların yarın kapalı olacağını, cuma günü ise yarım gün işlem görüleceğini kaydetti.