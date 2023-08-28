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New York borsası yükselişle kapandı

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Ağustos 28, 2023 20:49
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 34.559,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 artarak 4.433,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 kazançla 13.705,13 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesi sonrası pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD’de bu hafta yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin önemine işaret eden analistler, özellikle tarım dışı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Ayrıca bu hafta ABD’nin ikinci çeyrek büyüme verisi ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin de takip edileceği kaydedildi.
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