New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,53 artışla 35.273,03 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artarak 4.556,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 kazançla 14.265,86 puana çıktı.

ABD’de yarınki Şükran Günü tatili öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Tahvil faizlerinin 2 ayın en düşük seviyesini görmesi piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 ile 22 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 4,41 seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri ekimde aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinden fazla düştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 18 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 209 bine düştü ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise kasımda yukarı yönlü revize edilerek 61,3 oldu.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 4,2’den yüzde 4,5’e çıkarak nisandan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 3’ten yüzde 3,2’ye yükseldi.

Analistler, ABD’de Şükran Günü tatili nedeniyle yarın piyasaların kapalı olacağını, cuma günü ise yarım gün işlem görüleceğini belirtti.