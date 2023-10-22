– Kolay e- ihracatın kapısı ‘Nice4Home’, Türkiye’ye kapılarını Kayseri’den açtı

Türkiye’yi Avrupa’da e- ihracata taşıyacak Nice4Home Kayseri’de tanıtıldı

Nice4Home Türkiye CEO’su Çiğdem Genç: “Hedefimiz üreticileri Avrupa’ya bağlamak”

KAYSERİ – Merkezi Almanya’da bulunan ve Avrupa’daki 9 ülkede 17 dijital platform ile e-ihracat yapan Nice4Home, Türkiye’de ilk olarak Kayseri’de yatırımcılara tanıtıldı. Şirket faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Nice4Home Türkiye CEO’su Çiğdem Genç, “Hedefimiz üreticileri Avrupa’ya bağlamak” dedi.

Üreticilerin ürünlerini Avrupa’daki son kullanıcılara güvenle ulaştıran Nice4Home, Türkiye’nin lider e-ihracat platformlarından biri olmayı hedefliyor. Diğer e-ticaret pazarlarından farklı olarak, Nice4Home’un kurduğu sistem sayesinde üretici firmalar hem zahmetsiz olarak e-ihracat yapabiliyor hem de fatura bedellerini hemen hesaplarında görebiliyor. Türkiye’deki tanıtımına Kayseri’den başlayan Nice4Home tanıtım etkinliğine en küçüğünden en büyüğüne mobilya, tekstil ve züccaciye üretici ve satıcılar katıldı. Amaçlarının Avrupa’nın 9 ülkesine ihracat yaptıkları dijital platformla birlikte üreticilere ihracat kapılarını açmak olduğunu söyleyen Nice4Home Türkiye CEO’su Çiğdem Genç, “Nice4Home, e-ihracat sitesidir. Burada bizim amacımız Avrupa’nın 9 ülkesine 17 tane dijital platformla bir tıkla üreticilerimize ihracat kapılarını açmak. Kayseri’de Nice4Home kimdir? e-ihracatta yeri, önemi ve şirketimizi tanıtmak için bulunuyoruz. Nice4Home olarak aslında Almanya menşeili bir firmayız. Biz Türkiye’de ilk Kayseri’de yerimizi açtık. Milliyetçi duygularla harekete geçtik. Bizim amacımız Türkiye’ye büyük yatırımlar yapıp Avrupa’dan döviz girdisini sağlamak. Bundan sonraki hedeflerimiz de şunlar; ilk ayağımız Kayseri, daha sonra İnegöl, Ankara, İstanbul, Uşak ve Denizli gibi şehirlerimize de yönelik yine ihracatı güçlendirmek adına devam etmektir. Bizim dijital platformumuzda sadece mobilya satışı yok. Mobilya dışında tekstil, züccaciye ve inşaat malzemeleri de var. Şöyle ki Kayseri’yi seçme sebebimiz de Yönetim Kurulu Başkanımız Müjdat Demir Kayserili olduğu için de ilk hedefi Kayseri oldu. Şöyle söyleyeyim; bizim hedefimiz zaten üreticileri Avrupa’ya bağlamak. Döviz girdisini tamamen Türkiye’ye yapmak. Nice4Home ekibi olarak biz şunu düşünüyoruz; e-ihracatımızı güçlendirerek Türkiye’ye döviz girdisini sağlayıp üreticimizi kalkındırmak. Biz Türkiye’yi kalkındırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen tanıtımda, Nice4Home yetkilileri tarafından etkinliğe katılan üretici ve satıcılara bilgiler verildi.