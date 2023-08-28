Nijerya, daha fazla borç alamayacak durumda

Petrol zengini ve Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya’nın, artık daha fazla borç alabilecek durumda olmadığı, bunun yerine istikrarlı bir makroekonomik ortam yaratmaya çalışacağı bildirildi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yeni atadığı bakanlarıyla başkent Abuja’daki devlet başkanlığı sarayında, Federal Yürütme Konseyi toplantısı düzenledi.

Maliye Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Koordinatör Bakan Wale Edun, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin benzin sübvansiyonunu kaldırması nedeniyle yerli ya da yabancı herhangi bir kuruluştan borç almaya niyeti olmadığını belirtti.

Edun, sübvansiyonların kaldırılmasından elde edilen faydanın, devlet gelirlerinin artırılması ve yerli ve yabancı yatırımlar için iş ortamının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli sektörlere geri aktarılacağını söyledi.

Ülkede devam etmekte olan reformların amacının öz kaynaklara odaklanmak ve yatırım çekmek olduğuna işaret eden Edun, şunları kaydetti:

“Açıkçası, federal hükümet şu anda borç alabilecek durumda değildir. İstikrarlı enflasyon, istikrarlı döviz kuru. İnsanların gelip yatırım yapabileceği ve böylece üretimi artırıp ekonomiyi daha da büyütebileceği bir ortam. İş olanaklarının iyileştirilmesi ve yaratılması ve yoksulluğun azaltılması.”

Nijerya’daki yakıt sübvansiyonu

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun 29 Mayıs’ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu durum, ülkede hayat pahalılığına yol açtı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS), temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 24,08’e yükselerek Eylül 2005’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıklamıştı.