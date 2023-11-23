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Nijerya, gelecek yıla kadar petrol ürünleri ihracatçısı olmayı hedefliyor

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Kasım 23, 2023 23:52
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Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), Nijerya’nın gelecek yıla kadar net petrol ürünleri ihracatçısı olmayı hedeflediğini bildirdi.

NNPCL Grup İcra Direktörü Mele Kyari, Senato Başkanı Godswill Akpabio ile başkent Abuja’da bir araya geldi.

Kyari, görüşmede yaptığı açıklamada, ülkenin gelecek yıla kadar sağlam bir petrol ürünleri tedarik planının yürürlükte olduğunu belirtti.

Nijerya’nın 2024’e kadar net petrol ürünleri ihracatçısı olmayı hedeflediğini kaydeden Kyari, “Önümüzdeki yıl itibariyle ülkede yakıt sıkıntısı yaşanmayacak çünkü petrol rafinerisinin yüzde 30’undan fazlasını hallettik.” dedi.

Kyari, ayrıca ülkedeki Port Harcourt rafinerisinin aralıkta faaliyete geçeceğini ve şirketin bir dizi yeni rafineri girişimini tamamlayacağını açıkladı.

Nijerya, Afrika’nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.
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