DOLAR

27,0518

-0.05%
EURO

29,5455

0.03%
ALTIN(gr)

1.654,49

0,08%
BİST 100

7690.75

0,08%
Son dakika haberleri
Anasayfa / Ekonomi / Nijerya’da Yıllık Enflasyon Yüzde 24,08’e Ulaştı

Nijerya’da Yıllık Enflasyon Yüzde 24,08’e Ulaştı

ABONE OL
Ağustos 15, 2023 22:25
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya’da yıllık enflasyon temmuz itibarıyla yüzde 24,08’e ulaştı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS), temmuzda yıllık enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 2,79’dan yüzde 24,08’e yükseldiğini duyurdu.

NBS, temmuzda yıllık enflasyon oranının haziran oranına kıyasla yüzde 1,29 artış gösterdiğini kaydetti.

Büroya göre, ülkede uzun bir süredir devam eden enflasyon oranının yukarı yönlü hareketine en fazla katkıyı gıda fiyatları yaptı.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun 29 Mayıs’ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu ülkede hayat pahalılığına yol açtı.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.