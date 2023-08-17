Norveç Varlık Fonu 143 Milyar Dolar Kar Elde Etti

Son Güncelleme: 16.08.2023 20:29

Norveç Varlık Fonu, ABD’de yapay zeka alanında araştırma ve geliştirme yapan şirketlere yapılan yatırımların da etkisiyle bu yılın ilk yarısında 143 milyar dolar kar elde etti. Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji şirketlerine yapılan 1,4 trilyon dolarlık yatırımlar sayesinde büyük internet ve yazılım şirketlerinden gelen yeni yapay zeka çözümlerine yönelik güçlü talepten faydalanıldı.

Norveç Varlık Fonunun bu yılın ilk yarısında 143 milyar dolar kar ettiği bildirildi.

Fondan yapılan açıklamada, ülkenin varlık fonunun, ABD’de yapay zeka alanında araştırma ve geliştirme yapan şirketlerdeki yatırımlarının da etkisiyle bu yılın ilk yarısı itibarıyla 143 milyar dolar kar elde ettiği belirtildi.

Apple, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji şirketlerinde 1,4 trilyon dolarlık yatırımının bulunduğu ifade edilen açıklamada, “büyük internet ve yazılım şirketlerinden, yarı iletken tedarikçilerinden gelen yeni AI (yapay zeka) çözümlerine yönelik güçlü talepten yararlanıldığı” kaydedildi.

Kaynak: AA



