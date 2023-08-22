Norveç’in Molde Takımı, Galatasaray Maçı İçin Hazır

Norveç’in Molde takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın yapılacağı Molde Stadı’nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Teknik direktör Erling Moe yönetimindeki idman, 2 grup halindeki top kapma çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştiren futbolcuların, antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik uygulamaları üzerinde durduğu bildirildi.

Norveç Ligi’nde yapılan Valeranga maçında hafif sakatlık geçiren santrfor Veton Berisha, takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Molde-Galatasaray maçı, yarın TSİ 22.00’de başlayacak.

Zemin ve hava koşulları

Galatasaray, Molde karşılaşmasında alışık olmadığı bir zeminde mücadele edecek.

Karşılaşma, sentetik çim zemini olan Molde Stadı’nda oynanacak. Maç saatinde Molde’de sıcaklığın ise 13 derece olması bekleniyor.

Muhtemel 11

Ligde hafta sonunda 0-0 sona eren Valeranga müsabakasında rotasyon yapan teknik direktör Erling Moe’nin Galatasaray maçına şu 11’i çıkarması bekleniyor:

Karlstrom, Eirik Huagan, Bjornbak, Ellingsen (Hagelskjaer), Linnes, Breivik, Mannsverk, Eriksen, Kristoffer Haugen, Wolff Eikrem, Brynhildsen.