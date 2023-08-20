Ödemiş’te çilek ve barbunya festivali düzenlendi

Son Güncelleme: 20.08.2023 20:04
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi’nde çilek ve barbunya festivali düzenlendi.
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi’nde çilek ve barbunya festivali düzenlendi.
Ovacık Yaylası Köy Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çilek ve barbunya yarışmalarında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.
Etkinliğe katılan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada üreticileri tebrik etti.
Festivalde konser ve halk oyunları gösterisi de yer aldı.
Kaynak: AA
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