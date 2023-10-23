Ödemiş’te Gıda, Su ve Kooperatifçilik Paneli Düzenlendi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, gıda, su ve kooperatifçilik konulu panel gerçekleştirildi.

Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ndeki etkinliğin açılışında konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, Küçük Menderes havzasının tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İlçede yılın her ayı tarımsal faaliyet olduğunu aktaran Aksoy, farklı rakımlarda çeşitli ürünler yetiştirildiğini anlattı.

Kooperatif Başkanı Hurşit Nallı da gıda, su ve kooperatifçiliğin ülke kalkınması, toplumun refahının arttırılması ve daha güzel bir dünya bırakabilmesinde stratejik konular olduğunu ifade etti.

Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Ali Ul’un yaptığı panelde Kırkyol Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Alim Murathan konuşmacı olarak yer aldılar.