Son Güncelleme: 18.08.2023 07:03
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılan “Joseph Schulte” adlı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı’na ulaştı.
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılan “Joseph Schulte” adlı konteyner gemisi, İstanbul Boğazı’na ulaştı.
Odessa Limanı’ndan hareket eden konteyner yüklü gemi, Karadeniz tarafından İstanbul Boğazı’na saat 06.10’da giriş yaptı.
“Joseph Schulte” adlı geminin Ambarlı Limanı’na demirleyeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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Odessa Limanı’ndan ayrılan ‘Joseph Schulte’ adlı gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı
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