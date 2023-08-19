Okan Buruk, Fatih Terim’in prensine acımadı! Süper Lig’de kalan Morutan’ın yeni adresi çok konuşulur

Son Güncelleme: 19.08.2023 09:10

MKE Ankaragücü, Galatasaray’dan Olimpiu Moratan’ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. İki kulüp yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı. Rumen futbolcu kısa süre içerisinde Ankara’ya giderek resmi imzayı atacak.

MKE Ankaragücü, Olimpiu Moratan’ın kiralık transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı. Ankara’ya gidecek olan futbolcu, kısa süre içinde yeni takımının formasını giyecek.

8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

2021 yazında Galatasaray’a gelen Morutan, sarı-kırmızılı formayla 36 maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



