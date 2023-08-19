Okan Buruk: ‘Haklı bir galibiyet elde ettik’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok önemli bir takıma karşı oynadık. Geçen haftaki beraberlik sonrasında sahamızda kazanmak istiyorduk. Geçen sezonun devamını gösterdik oyun olarak. İstekliydik ve konsantreydik. Maçın genelinde çok önemli pozisyonlar yakaladık. Maçın tüm bölümlerinde kazanmaya yakın olan taraftık. Maç sonunda haklı bir galibiyet elde ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Nemli bir hava vardı. Oyuncularımız yeni yeni sezona başladı. Daha form tutuyor. Bu süreçte puan kaybetmemek ve Avrupa’da devam etmek önemliydi. Oyuncularımla birlikte mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Bu bizim için moral olacak. Bu moralle Molde’ye gitmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Mauro Icardi takım için elinden geleni yapıyor”

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin performansının sorulması üzerine Buruk, “Mauro’nun sadece gol katkısı yaptığını düşünmüyorum. Ön baskılarda da önemli rol alıyor. Attığı golle, tribünlere verdiği enerji çok önemli. Mauro takımın savunmasını başlatan isim. Bugün de çok mücadele etti, çok koştu. 2 gol attı. Çok önemli performans sergiliyor. Onun gibi bir karaktere sahip olduğumuz için ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Takım için elinden geleni yapıyor. Takımı sahipleniyor. İnşallah bu sene gol olarak daha çok üstüne çıkacağını düşünüyorum. Geçen sene 8. hafta oynamaya başlamıştı. Bu sene ilk haftalardan itibaren oynamaya başladı 2 golle bitirdi” diye cevap verdi.

“Kaan bizim için tam joker”

Mauro Icardi’nin ikinci golünde asist yapan milli futbolcu Kaan Ayhan için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, “Muhteşem bir ayağa sahip. Frikik atar, korner atar, duran top atar, çok iyi orta yapar. Önemli bir şut özelliği var. Ön tarafta oynasa gol ve asist üretebilecek bir oyuncu. Maç maç değerlendiriyoruz. Maçın başında o bölgede önemli oyuncularımız var. Kaan bizim için savunmanın dizilişinde her yerde oynatabileceğimiz bir isim. Orta sahada oynatabileceğimiz bir isim. Girdiğinde yüksek toplarda etkili. Kaan bizim için tam joker” ifadelerini kullandı.

Sakatlanıp oyundan çıkan Lucas Torreira’nın durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, “Çok önemli bir şeyi yok. O pozisyonda bir darbe aldı. Devam etmeye çalıştı ama ağrısı olunca bıraktı. Yarın belli olur. Bir sonraki maç zaten cezalı. Lucas bizim önemli bir oyuncumuz. O olduğunda topu geri kazanma süremiz, baskı kalitemiz net bir şekilde artıyor. Umarım tek maç ceza olur, bir sonraki Avrupa maçında bizle olur” dedi.

“Sadece ben değil stattaki bütün herkes çok fazla tepki verdi”

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında da konuşan Buruk, “Hakemlerimize tabii destek olmamız lazım, onların yanında olmamız lazım. Sadece ben değil stattaki bütün herkes çok fazla tepki verdi. Belli bir dakikadan sonra ben aleyhine veriyorum, siz ne kadar çok konuşursanız konuşun daha çok vereceğime döndü. Seyrantepe’den baksanız 2 korner net bir şekilde verilmedi. Bizim de formsuzluğumuz oldu. Hakemlerin de formsuzluğu olabilir. Biz de kulübede rahat rahat maç seyretmek istiyoruz. Faul standartlarında çok farklı standartlar uygulandı. İki takım aynı şeyi yapıyor, biri faul, biri faul olmuyor. Kaliteliyi arttırmak istiyorsak hakemlerin yönetim kalitesini de arttırması gerekiyor. Maç sonra tebrik ettim. Bir hatam olduysa, ben de verdiğim tepkilerinden zaman zaman memnun olmuyorum. Doğru iş, kaliteli iş, iyi hakem. Burası Süper Lig. Süper Lig’de maç yönetiyorsanız ona yakışır şekilde yapılması lazım. Bu işin gerçeği bu. İnşallah bundan sonraki haftalar daha iyi olacak” açıklamasında bulundu.

“Hakim Ziyech çok yönlü bir oyuncu”

Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in transferini değerlendiren Okan Buruk, “Ana pozisyonu sağ kanat olarak görüyoruz. Son yıllarda daha çok sağ kanat oynadı. Forvet arkası da oynadı. Çok yönlü bir oyuncu. Onun için tercih ettik. Önemli bir isim. Hem Galatasaray’ı hem de Süper Lig’in kalitesini yukarıya çekecek bir isim. Onu da en kısa zamanda hazır hale getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Orta sahaya iyi bir oyuncu almak istediklerini belirten Buruk, “Bize gelip kalitesinden, oyunculuğundan emin olduğumuz, takımıza uyacak bir oyuncu bakıyoruz. Şu anda önemli oyuncularımız var. Gelecek oyuncu elimizdeki oyunlardan çok daha iyi olmasını istiyoruz. Elimizdeki oyuncularla en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. Transfer devam ediyor. Bu süreçte en doğru oyuncuyu getirmeye çalışacağız. Bazen haftalar geçtikçe farklı oyuncular da çıkabiliyor. Acelemiz yok ama bir an önce takıma katılırsa bizim için faydalı olacak” diye konuştu.

“Zaha’yı bizim korumamız altında dinlendirmek istedik”

Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’nın uzun süredir oynamadığını söyleyen Okan Buruk, “Kısa bir süre bizimle antrenman yaptı. Son maç daha kolay diye 45’te aldım. Yüzde yüz kendini hazır hissetmediğini gördük, bizim düşüncemiz ve sağlık heyetimizin düşüncesiyle bugün onu kullanmadık. Önümüzdeki günlerde daha hazır hale getirdikten sonra bizle birlikte maçlara çıkacağız. Onu koruyup iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Sezon uzun. Bizim korumamız altında dinlendirmek istedik” diyerek sözlerini tamamladı. – İSTANBUL