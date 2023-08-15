Okan Buruk, Zaniolo’yu tek cümlede özetledi: Premier Lig’de oynamak istiyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 00:40

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija’yı eledikleri maçın ardından transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Zaniolo’nun Premier Lig’de oynamak istediğini belirten Buruk, kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi. Ayrıca Rashica hakkında da düşünceleri olduğunu ifade etti.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija’yı eledikleri maçının ardından transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

PREMIER LİG’DE OYNAMAK İSTEDİ

Yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo sorusuna cevap veren başarılı çalıştırıcı, “Zaniolo’daki süreç, kulübümüzün görüşmeleri sürüyor. Kendisi Premier Lig’de oynamak isteyen bir oyuncu. Saygı duyuyoruz. Kulübün menfaatleri gereği olacak gibi gözüküyor, ne olacak bilemiyorum. Tete transferi yaptık, elimizde olan oyuncular var. Kadromuza yine takviyeler yapacağız” dedi.

“DÜŞÜNCELERİMİZ OLACAK”

Ayrıca Rashica hakkında da konuşan Buruk, “Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Bizim sağ kanatta fazla opsiyonumuz var zaten. Birçok fırsat da geliyor, hazırlıklarımız da var. Düşüncelerimiz olacak” yorumunu yaptı.



