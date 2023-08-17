Ordu’da Fındık Hasadı Tamamlandı, Kurutma ve Seçme İşlemleri Devam Ediyor

Ordu’nun sahil kesimlerinde hasadı tamamlanan fındıkları kurutma ve seçme işlemleri sürüyor. Üreticiler gündüzleri sıcak havanın kendilerini zorladığını belirterek, geceleri ise çadırlarda fındık nöbeti tuttuklarını belirtiyor.

Ordu’da sahil kesimlerinde 12 Ağustos olarak belirlenen hasat sezonu neredeyse tamamlanırken, fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutma ve seçme telaşına düştü. Üreticiler patoza verdikleri fındıkları harmanlara sererek hem kurutmaya çalışıyor, hem de 30 dereceye ulaşan sıcak altında seçmeye çalışıyor. Üreticiler hırsızlık olaylarına karşı geceyi kurdukları çadırlarda geçirdiklerini belirtiyor.

“Sabah namazından öğlene kadar seçmeye çalışıyorum”

Güldiye Nur Gemici isimli fındık üreticisi, hasat ve kurutma işlemlerinin yorucu olduğunu söyledi. Gemici, “Bir o kadar da zevkli inşallah yağmur yağmadan kuruturuz. Fındık zor bir dönem, özellikle havalar yağışlı geçerde üretici çok zorda kalıyor. Karadeniz iklimi zor olduğu için biz bu güneşli havaları arıyoruz. Sabah namazı sonrası geliyorum ve öğlene kadar fındığı seçmeye çalışıyorum, ertesi gün yine aynı şekilde devam ediyorum” diye konuştu.

“Geceleri nöbet tutuyoruz”

Hasat sezonunun güzel geçtiğini söyleyen Kadir Gemici ise zahmetli bir süreci tamamlamaya çalıştıklarını, gece olduğunda da fındığın başında nöbetleşe beklediklerini ifade etti.

“Sıcak havalarda 4-5 günde kurutma işlemlerimiz bitiyor”

Turgut Aktepe isimli üretici işçiler ile fındık topladıklarını ve kurutma aşaması geçtiklerini söyledi. Aktepe, kurutma mesaisi gece ve gündüz devam ediyor. harmana geldikten sonra da işçiliği devam ediyor. Toplamda 4-5 gün kurutma işlemimiz sürüyor. Havalar böyle giderse inşallah biz de fındığı kurutacağız. – ORDU