Ordu’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı

Ordu’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Gölköy ilçesinin Eğribel mevkisinde M.T’nin kullandığı 72 KC 957 plakalı minibüs, yolun kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, 8 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı.
Yaralılar, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
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