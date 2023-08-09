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Ordu’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı

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Ağustos 9, 2023 15:02
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Ordu’da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Gölköy ilçesinin Eğribel mevkisinde M.T’nin kullandığı 72 KC 957 plakalı minibüs, yolun kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, 8 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı.

Yaralılar, sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
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